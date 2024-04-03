«Сьогодні чимала кількість вакансій доступна в лавах Державної прикордонної служби, зокрема, в Харківському прикордонному загоні. Це оператори БПЛА, водії, спеціалісти з ремонту техніки, медики. Всі військовослужбовці, які долучаються до прикордонного відомства незалежно від того, що вони обиратимуть для себе – військову службу за контрактом чи службу за мобілізацією – проходять підготовку та навчання у відомчих центрах підготовки особового складу. Вибір військового фаху здійснюється індивідуально для кожного кандидата, аби більш якісно застосувати цивільні навички у протистоянні країні агресору», – зазначив начальник Харківського прикордонного загону Сергій Соколовський.