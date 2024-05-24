Колишній народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, переписав свої активи на підставну особу, а також перевіз родину до Угорщини.

Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

Журналіст Михайло Ткач розповів, що ще в середині 2022 року УП надіслали фотографію автомобіля вартістю приблизно $70 000. Як розповіло джерело видання, на ньому Шуфрич привозив свою дитину в британську школу. Утім, куди частіше до школи приїжджала дружина ексдепутата – Катерина Майкова.

Журналісти вже у 2024 році приїхали до Будапешта і помітили це саме авто поруч із готелем St. George Residence у центрі угорської столиці. За їхніми спостереженнями, авто стоїть під цим будинком щодня зранку і ввечері. За словами журналістів, готель, в якому живе родина Шуфрича, зареєстрований на угорського підприємця Дьорда Штофу.

Зазначається, що біля автівки, якою користується Майкова постійно стоїть ще одне авто Toyota з українськими номерними знаками. Завдяки українській реєстрації та джерелам у правоохоронних органах УП встановила, що власником транспортного засобу є Михайло Черепаня – син багаторічного бізнес-партнера та помічника Шуфрича – В’ячеслава Черепані.

Журналіст стверджує, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка активів, до яких мав стосунок Шуфрич, перейшли саме у власність компаній, якими володіє угорець Штофа.

Ткач поговорив телефоном із підприємцем. Однак той заперечив, що є власником готелю St. George Residence по вулиці Фортуна, 4. Штофа також заявив, що не знайомий з дружиною Шуфрича Катериною та не має активів на території України.

Майкова ж розмовляти з Ткачем відмовилася. Вона кинула слухавку, коли журналіст представився.