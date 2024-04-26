Іспанія передасть Україні ракети для систем Patriot, попри тиск з боку НАТО і ЄС, які вимагають від європейських країн, що мають цю систему американського виробництва, передати їх Києву.

Про це повідомляє El Pais.

За словами урядових джерел, рішення про передачу невеликої кількості ракет відбулося після відмови Міністерства оборони Іспанії передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

Іспанська армія має у своєму розпорядженні три батареї, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині в 2004 і 2014 роках. Одна з цих батарей розташована в місті Адана (Туреччина), а дві інші – на базі морської піхоти (Валенсія), і одна з них використовується для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.

Міністерство оборони Іспанії категорично відмовилося постачати системи Україні, стверджуючи, що вони є єдиними ефективними в разі ракетної атаки – що було продемонстровано під час воєн в Україні та на Близькому Сході – і що іспанські збройні сили недостатньо укомплектовані.

Однак як компенсацію уряд погодився надати партію ракет Patriot, як стверджують джерела, з якими вдалося зв’язатися. У будь-якому разі, це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.

22 квітня стало відомо, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Від партнерів по Північноатлантичному альянсу Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot.

Крім того, є кілька країн, які готові негайно купити батарею Patriot у будь-якої держави, яка на це погодиться, та за ту ціну, яку вона назве, заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.