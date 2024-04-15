ГО «Кожна Тварина» і Community Café об’єдналися в колаборації та проведуть перший цьогорічний Веган Вікенд 27-28 квітня у Києві

Цьогорічний Веган Вікенд — це благодійний веганський фестиваль з фудкортом від Eat Me At, Wanted Vegan, PlantB, ЩОЩО VEGAN, Sereda vegan point та інших. Маркетом, музикою, лекціями, аукціоном від Василя Байдака та Сергія Чиркова, тату за донат від студії Струм та турніром з настільного тенісу від Каштану.

Мета події: зібрати 600,000 грн для Сил оборони (на потреби 72 бригади та на веган-пайки). На фестивалі також відбудеться показ фільму Punk Rock Vegan Movie з ексклюзивним відеозверненням від всесвітньо відомого музиканта та активіста Мобі до української зоозахисної спільноти.

Це вже буде сьома подія від команди «Кожної Тварини». За 2022-23 було проведено шість благодійних фестивалів та зібрано майже 1,5 мільйона гривень для Сил оборони.

Кілька слів від команди:

«Для нас Веган Вікенд — це захід, який збирає однодумців з усієї країни, які своїм прикладом показують, що веганство — це нормальний, правильний вектор для людства та звичайний лайфстайл, який нічим не відрізняється від інших, але є ненасильницьким та етичним до тварин та навколишнього середовища. Головне, що ми хочемо сказати, це те, що Веган Вікенд створений не тільки для веганів; переважна частина нашої аудиторії не є веганами. Він створений для всіх, хто розділяє наші цінності в ставленні до тварин, планети та людей».

Дата: 27-28 квітня

Місце: Community Café + Garden (Київ, вул. Кирилівська 41)

Час: 14:00-22:00

Посилання на подію в Instagram.

Програма 27 квітня

СЦЕНА

14:00. OCHII

16:00. KBT

17:30. Аукціон з Сергієм Чирковим

19:00. Badwor7h

20:00. Pringlz

ЛЕКТОРІЙ

14:30. «Веган-революція як трансформація суспільства» від військового вегана Артема Білика

16:00. «Як технології рятують тварин від експлуатації» від «Кожної Тварини»

Програма 28 квітня

СЦЕНА 14:00. Eazy

16:00. Data Molfar

17:30. Аукціон з Василем Байдаком

18:30. Yuvi

20:00. Human Margareeta

ЛЕКТОРІЙ

14:30. «Майбутнє рослинних альтернатив» від Wanted Vegan

16:00. «Вплив панк-року на активізм та веганство в Україні» від Neformat

19:30. Показ фільму Moby Punk Rock Vegan Movie

ВЕСЬ ЧАС: фудкорт, маркет, тату за донат, настільний теніс

Квитки-донати за посиланням.