Державний оператор тилу уклав контракти на закупівлю хліба та хлібобулочних виробів для ЗСУ майже на пів мільярда гривень.

Ця інформація була оголошена у ДОТ 15 квітня.

“В аукціонах взяв участь 21 постачальник. Було укладено договори на суму 458 млн грн із 8 виробниками”, — йдеться в повідомленні.

Серед виробників — відомі українські бренди, що давно присутні на ринку та постачають свою продукцію у великі торговельні мережі.

З-поміж компаній-виробників, з якими було укладено контракти, — “Золотий коровай” (ТМ “Хліб Житомира”), “Запорізький хлібозавод № 3” (ТМ “Хлібодар”), “Батьківський хліб” (ТМ “Світ хліба”), “Чернівецький хлібокомбінат” (ТМ “Перший хліб”), “Черкасихліб” (ТМ “Формула смаку”), “Концерн Хлібпром” (з декількома торговими марками, такими як “Вінницяхліб”, “Bandinelli”, “TM 2go”, “GRILL&BAKERY”, “Люблянна”, “Джуні”, “Agrola”), “Теремно Хліб” (ТМ “Теремно Хліб”) та “Запорізький хлібозавод № 5” (ТМ “Хлібодар”).

Закупівля хліба та хлібобулочних виробів для військовослужбовців відбуватиметься окремо від каталогу харчових продуктів, що дозволить вирішити проблеми якості продукції та забезпечити керованість системи в цілому.

“Постачання від законтрактованих компаній розпочнеться з кінця квітня. Воно здійснюватиметься за моделлю виробник – військова частина”, — додали в ДОТ.