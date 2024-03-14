Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Лідери держав обговорили подальшу всебічну співпрацю України та Німеччини. Були відзначені успіхи України на шляху вступу до Європейського союзу.

14 березня відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Олафа Шольца. Президент виказав слова вдячності німецькому уряду за усебічну підтримку України на умовах двосторонньої безпекової угоди.

Також Президент відзначив затвердження з боку Європейської комісії проєкту переговорних рамок про вступ України до Європейського Союзу.

“Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією в Пакеті щодо розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер – крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС”, – заявив Президент України.

У ході розмови також було підняте питання локалізації оборонного виробництва в Україні. Було наголошено на ключових потребах української армії: зокрема мова йшла про артилерію, бронетехніку та ППО.

Також лідери держав обговорили результати конференції з підтримки України в Парижі, що відбулася 26 лютого, та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника.

Нагадуємо, що вже цієї п’ятниці, 15 березня, планується зустріч Олафа Шольца з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та Президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч буде присвячена допомозі Україні.