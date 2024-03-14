14 березня відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Олафа Шольца. Президент виказав слова вдячності німецькому уряду за усебічну підтримку України на умовах двосторонньої безпекової угоди.
Також Президент відзначив затвердження з боку Європейської комісії проєкту переговорних рамок про вступ України до Європейського Союзу.
“Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією в Пакеті щодо розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер – крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС”, – заявив Президент України.
У ході розмови також було підняте питання локалізації оборонного виробництва в Україні. Було наголошено на ключових потребах української армії: зокрема мова йшла про артилерію, бронетехніку та ППО.
Також лідери держав обговорили результати конференції з підтримки України в Парижі, що відбулася 26 лютого, та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника.
Нагадуємо, що вже цієї п’ятниці, 15 березня, планується зустріч Олафа Шольца з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та Президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч буде присвячена допомозі Україні.