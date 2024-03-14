Про новину стало відомо з BR24.
«Добре, що ми збираємося разом у Веймарському трикутнику в цей час», – сказав він про візит президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.
Шольц наголошує, що через загарбницьку війну Росії проти України важливо, щоб три країни ЄС об’єдналися.
«Ми маємо зробити все можливе, щоб організувати якомога більше підтримки України», – додав канцлер.
Також голова німецького уряду заперечив “розрив” стосунків із Еммануелем Макроном та зазначив, що між ними дуже хороші особисті стосунки, навіть дружні.