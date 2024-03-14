Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що 15 березня Веймарський трикутник в Берліні говоритиме про допомогу Україні

Про новину стало відомо з BR24.

«Добре, що ми збираємося разом у Веймарському трикутнику в цей час», – сказав він про візит президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Шольц наголошує, що через загарбницьку війну Росії проти України важливо, щоб три країни ЄС об’єдналися.

«Ми маємо зробити все можливе, щоб організувати якомога більше підтримки України», – додав канцлер.

Також голова німецького уряду заперечив “розрив” стосунків із Еммануелем Макроном та зазначив, що між ними дуже хороші особисті стосунки, навіть дружні.