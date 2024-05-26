Оперативна інформація станом на 13.00 26.05.2024. З початку доби найбільше ворог атакував на Покровському напрямку. Також підвищена активність противника спостерігається на Харківщині.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальна кількість бойових зіткнень за сьогоднішню добу – 57.

На Харківському напрямку росіяни проводили вісім штурмових і наступальних дій. Шість разів були відкинуті назад поблизу населених пунктів Тернова і Липці. Українські воїни продовжують відбивати по одній атаці противника в районах Вовчанська та Липців. По цих же населених пунктах, а також по районах Нескучного, Зеленого і Глибокого, ворог завдав у сумі вісім авіаударів – скинув майже два десятки керованих авіабомб.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог 10 разів намагався просунутись уперед неподалік Синьківки, Новоєгорівки і Невського. Сім атак відбито, бойові дії тривають.

На Сіверському напрямку триває бій неподалік Білогорівки. Російські військові били некерованими авіаракетами в район Спірного.

Двічі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку – біля Іванівського та Андріївки. У районі останнього бойове зіткнення триває. Ворог активно задіює на напрямку авіацію – відбулося чотири авіаудари по районах Дружби, Часового Яру і Північного.

На Покровському напрямку найвища на сьогодні інтенсивність атак ворога – загалом вже 24 рази росіяни намагалися покращити тактичне положення. На цей час відбуваються пʼять бойових зіткнень біля Новоолександрівки і Яснобродівки, ще по одному – в районах Калинового, Сокола і Уманського.

Чотири рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку – в районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Всі атаки відбито нашими воїнами.

На Времівському напрямку ворог застосував вісім НАРів по району Старомайорського. Безуспішними були три атаки окупантів – біля того ж Старомайорського і в районі Роздільного.

На Оріхівському напрямку окупанти вдарили майже трьома десятками некерованих авіаракет у район Лобкового та проводили одну штурмову дію у бік Малої Токмачки. Загарбники отримали гідну відсіч і відійшли.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох. Вісім КАБів російські терористи скинули у райони Берислава, Високого, Тягинки і Велетенського.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Під вогнем артилерії окупанта перебували 10 прикордонних населених пунктів Чернігівської і Сумської областей. Серед них – Порозок, Рясне, Миропілля та Попівка.