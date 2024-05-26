Про це пише Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.05.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 501190 (+1110) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 7662 (+12) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 14803 (+17) од,
артилерійських систем / artillery systems – 12953 (+24) од,
РСЗВ / MLRS – 1083 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 814 (+0) од,
літаків / aircraft – 357 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10425 (+11),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2209 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,
підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17639 (+31) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2111 (+7)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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