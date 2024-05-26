Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24.

Про це пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.05.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 501190 (+1110) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 7662 (+12) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 14803 (+17) од,

артилерійських систем / artillery systems – 12953 (+24) од,

РСЗВ / MLRS – 1083 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 814 (+0) од,

літаків / aircraft – 357 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10425 (+11),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2209 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17639 (+31) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2111 (+7)

Дані уточнюються / Data are being updated.