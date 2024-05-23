Харківщина потерпає від ракетних та авіаційних ударів російських терористів. На цьому напрямку загарбники чотири рази намагалися просунутись вперед.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ 23 травня.

“Російські окупанти здійснили вже 79 атак на позиції українських підрозділів. Найзапекліші бої відбуваються на Покровському та Куп’янському напрямках”, – йдеться у повідомленні.

Харківщина зазнає ракетних та авіаційних ударів з боку російських терористів, від яких страждають цивільні люди та підприємства. Місто Вовчанськ та його околиці продовжують рівняти із землею керованими авіабомбами. Також, від КАБів постраждали райони населених пунктів Білий Колодязь, Дергачі та Веселе.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався просунутись вперед, але отримав жорстку відсіч. Тривають бої біля сіл Стариця і Тихе. На Куп’янському напрямку кількість наступальних дій загарбників зросла до 20.

На Лиманському напрямку відбито шість атак ворога, а на Краматорському – вісім спроб покращити тактичне положення.

На Покровському напрямку відбито 13 ворожих атак, ще 9 боєзіткнень тривають. Українські воїни знищили російський штурмовик Су-25. На Курахівському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, тривають бої у районі Красногорівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаудару, а на Придніпровському – сім разів безуспішно намагався витіснити українських воїнів з лівобережжя Дніпра.

На решті напрямків ситуація без особливих змін. Генеральний штаб ЗСУ продовжує інформувати про перебіг подій на фронті.