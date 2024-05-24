Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно склали 498 940 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За останню добу українські сили знищили 13 танків, 27 бойових броньованих машин, 42 артилерійські систему та іншу техніку.

Також було знищено 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 літак та 7 одиниць спецтехніки.