Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За останню добу українські сили знищили 13 танків, 27 бойових броньованих машин, 42 артилерійські систему та іншу техніку.
Також було знищено 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 літак та 7 одиниць спецтехніки.
- Від початку доби росіяни здійснили 53 спроби просунутися, найбільше – на Куп’янському та Покровському напрямках
- На фронті за добу відбулося понад 100 штурмових та наступальних дій, “найгарячіше” на Куп’янському напрямку, — Генштаб
- Найдинамічніша ситуація на Куп’янському та Покровському напрямках фронту, — Генштаб