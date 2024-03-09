«Стоїмо далі на барикадах, протестуємо. На 20 березня анонсуємо протест у всій Польщі, і кожній ґміні, в кожному повіті. Від 7.00 до 19.00 вся Польща зупиниться. Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наші господарства на межі банкрутства, мусимо зробити все щоб уряд нас почав серйозно трактувати. Мусимо достигнути, перепрошуємо за незручності», – зазначив 9 березня після зустрічі з премʼєром-міністром Дональдом Туском фермер Станіслав Барна.

Відомо, що наступна зустріч у форматі «уряд-феремери» призначена на понеділок. У ній візьме участь приблизно 10 представників від аграріїв. На цій зустрічі мають напрацювати механізм компенсацій за зерно, яке залишається на складах у фермерів.

Водночас заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак зазначив на необхідності «забрання» з ринку близько 4-5 мільйонів тонн збіжжя.