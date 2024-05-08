Бої в районі Роботиного Запорізької області тривають. В Силах оборони півдня не підтверджують дані про захоплення росіянами села.

Про це в етері телемарафону сказав начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

У нього спитали, чи відповідає дійсності дані про захоплення Роботиного російськими силами, Плетенчук відповів:

«З ранкового зведення, яке я вивчав, позиції залишалися під нашим контролем, тому підтвердити подібну інформацію наразі я точно не можу».

За його словами, у Роботиному вчора був штурм, сьогодні зранку теж.

«В Старомайорському було більше штурмів. Проте ворог не досяг успіху, відступив з втратами, і там ситуація на сьогодні на ранок залишалася стабільною. Проте вже на ранок тривали бої», – розповів Плетенчук.