Про це повідмоляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що близько 10 години рятувальникам повідомили про дорожньо-транспортну пригоду у селі Святопетрівське.

Як з’ясувалося на місці автотрощі,  ДТП сталась за участю одного легковика та двох вантажівок, внаслідок чого дві жінки та один чоловік загинули.

“На деблокацію загиблих та змивання пально-мастильних матеріалів від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки 6 чоловік особового складу”, – поінформували в службі з надзвичайний ситуацій.

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