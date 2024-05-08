Про це повідмоляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що близько 10 години рятувальникам повідомили про дорожньо-транспортну пригоду у селі Святопетрівське.
Як з’ясувалося на місці автотрощі, ДТП сталась за участю одного легковика та двох вантажівок, внаслідок чого дві жінки та один чоловік загинули.
“На деблокацію загиблих та змивання пально-мастильних матеріалів від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки 6 чоловік особового складу”, – поінформували в службі з надзвичайний ситуацій.
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