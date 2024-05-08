Зазначається, що близько 10 години рятувальникам повідомили про дорожньо-транспортну пригоду у селі Святопетрівське.

Як з’ясувалося на місці автотрощі, ДТП сталась за участю одного легковика та двох вантажівок, внаслідок чого дві жінки та один чоловік загинули.