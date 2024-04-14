Згідно з оперативною інформацією станом на 18:00 14 квітня ворог завдав вісім ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках наші воїни відбили понад десять атак в кількох районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, чотири рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.