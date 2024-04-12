Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
“Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок”, – йдеться у повідомленні.
Генштаб додає, що водночас вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті.
“Таке рішення вдалось ухвалити, зокрема і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин. Цей процес триватиме і далі”, – заявили у Генеральному штабі.
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