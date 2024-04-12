Генштаб додає, що водночас вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

“Таке рішення вдалось ухвалити, зокрема і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин. Цей процес триватиме і далі”, – заявили у Генеральному штабі.