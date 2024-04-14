Оперативна інформація станом на 06.00 14 квітня 2024 року щодо російського вторгнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Бахмутському напрямку воїнами відбито 36 атак. На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Авдіївському напрямку захисниками відбито 9 атак.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БпЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.