"З 13 суден, які росіяни приготували для захоплення нашого південного узбережжя, в строю залишається лише 3 одиниці", - речник ВМС ЗСУ.

Крім двох російських кораблів “Ямал” та “Азов”, які Сили оборони уразили 23 березня, зараз верифікується інформація і щодо ураження російського середнього розвідувального корабля «Іван Хурс».

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Стан суден зараз уточнюється. Наразі ми можемо підтвердити це ураження. Зараз так само верифікується інформація щодо можливого ураження ще однієї одиниці – третьої. Так чи інакше, один з цих ВДК вже стоїть на заводі на ремонті, і враховуючи пошкодження, можемо сказати, що зараз з 13 одиниць, які росіяни приготували для того, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише 3 одиниці. А щодо безпосередньо кораблів цього проєкту зі складу саме Чорноморського флоту, не залишилося жодної одиниці», – повідомив Плетенчук.

Відповідаючи на запитання щодо третього корабля, речник підтвердив, що йдеться про російський середній розвідувальний корабель «Іван Хурс».