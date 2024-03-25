23 березня був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога “Ямал”.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
За оцінками воєнної розвідки, характер пошкоджень ВДК «Ямал» має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.
Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті, зазначає ГУР.
Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки України проти військових об’єктів РФ уточнюються.
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