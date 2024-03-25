23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму уразили об'єкти чорноморського флоту Росії, зокрема й десантний корабель "Ямал".

23 березня був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога “Ямал”.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

За оцінками воєнної розвідки, характер пошкоджень ВДК «Ямал» має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті, зазначає ГУР.

Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки України проти військових об’єктів РФ уточнюються.