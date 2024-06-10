Відповідним відео поділився у соцмережах блогер і волонтер Сергій Стерненко.

БНР хоче до України! Місцеві мешканці чекають на звільнення.

Воїни Wild Division 82 оДШБр вирішили підбадьорити їх, і встановили у с. Безіменне прапор України за допомогою FPV-дрона. З землі це фіксували поневолені мешканці молодої республіки, що втомились бути під російською… pic.twitter.com/4st0qrZVeB — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) June 9, 2024

Як видно на оприлюднених кадрах, українські бійці використовували безпілотник, щоб причепити синьо-жовтий прапор до вишки мобільного зв’язку у селі Безіменне. Оператор безпілотника, виконуючи завдання, продемонстрував справжню майстерність.

“Місцеві жителі чекають на звільнення. Воїни Wild Division 82 ОДШБр вирішили підбадьорити їх, і встановили прапор України за допомогою FPV-дрона. Із землі це фіксували поневолені жителі молодої республіки, які втомилися бути під російською окупацією”, — зазначив у коментарі до відео Стерненко, іронізуючи над становищем жителів прикордонних територій РФ.