Відповідним відео поділився у соцмережах блогер і волонтер Сергій Стерненко.

Як видно на оприлюднених кадрах, українські бійці використовували безпілотник, щоб причепити синьо-жовтий прапор до вишки мобільного зв’язку у селі Безіменне. Оператор безпілотника, виконуючи завдання, продемонстрував справжню майстерність.

“Місцеві жителі чекають на звільнення. Воїни Wild Division 82 ОДШБр вирішили підбадьорити їх, і встановили прапор України за допомогою FPV-дрона. Із землі це фіксували поневолені жителі молодої республіки, які втомилися бути під російською окупацією”, — зазначив у коментарі до відео Стерненко, іронізуючи над становищем жителів прикордонних територій РФ.