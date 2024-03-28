Росія впевнено заявляє, що у теракті винен ІДІЛ. На наступний день ФСБ запевняє — замовник Україна. Інші ж кажуть, що усе сфабриковано за участі західних спецслужб. Версій ціла купа. Тож ми вирішили розібратись, хто б міг бути причетним до кривавого теракту на росії, який так старанно хочуть повісити на Україну.

«Ісламська держава», ФСБ, українські спецслужби чи Сполучені штати? Версії які допускають у здійсненні кривавого теракту на Росії у торгово-розважальному центрі «Крокус». Тож хто винен та які основні зачіпки?

Терористичний акт, що стався 22-го березня у Москві називають наймасштабнішим за всю історію Росії після Беслану. Група озброєних людей увірвалася до концертної зали, де кілька тисяч росіян чекали на концерт гурту «Пікнік». Силовики вони почали розстрілювати глядачів з автоматичної зброї та кидати у них гранати. Станом на 25-е березня загинуло у теракті понад 150 людей. Можливо й більше.

До речі, саме у концертному залі ТРЦ «Крокус» у 2022-му році ФСБ Росії проводила «антитерористичні навчання». За їх версією навчань глядачів у залі «захопили» саме українські «терористи».

Про «Крокус Сіті Холл»

ТРЦ «Крокус» – один з найбільших в Москві. Його площа – 90 гектарів. Там розміщені бутики, концертні зали, виставкові центри, ресторани і навіть яхт-клуб.

«Крокус» належить одному з найбагатших людей Росії, азербайджанцю Аразу Агаларову, його капітал за списком Forbes оцінюють у 2 млрд доларів. Агаларов відомий своєю дуже близькою дружбою з покійним співаком Муслімом Магомаєвим, який за часів СРСР був голосом радянської пропаганди.

Реакція в світі

Світова преса присвятила російському теракту цілі обкладинки у газетах. Тон – співчутливий. До посольств по всьому світу приносять квіти. А закордонні посольства Великобританії, США, Китаю та країн ЄС у Росії приспустили державні прапори на знак солідарності з росіянами.

Версії теракту

Про український слід почали говорити у Кремлі майже одразу. Проте, як би Москва не намагалася знайти в цьому «теракті» українську провину, є один беззаперечний факт: за тиждень після своїх виборів Путін не зміг забезпечити безпеку навіть у Москві, тим самим показавши власну неспроможність. Або ж, це була заздалегідь спланована «акція», щоб мобілізувати ще більше росіян на війну з Україною. Однак, вже через півтори години після теракту Радник Голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив , що Україна тут ні до чого.

Вже через пів години Дмитро Медведєв заявив, що якщо буде встановлений зв’язок виконавців з Україною, то знайти і знищити необхідно в тому числі і офіційні обличчя причетних до організації теракту. Пропагандистка Маргарита Симонян вночі в п’ятницю, 23 березня, у своєму Telegram-каналі іронічно написала: “ІДІЛ! ІДІЛ???”.

В іншому ж пості вона звинуватила саме українців. Того ж вечора в російських пабліках, зокрема й в Telegram-каналі пропагандиста Соловйова, з’явилося відео з підписом «підозрілий білий мікроавтобус з українськими номерами старого зразка перевіряють на парковці біля Крокуса».

Щоправда потім російське видання Nexta Live опублікувало новину, що це була автівка на білоруських номерах. ФСБ теж практично одразу заявили, що у терористів були контакти в Україні і саме це потім повторив очільник Кремля путін у своєму зверненні, однак не звинувачуючи нікого прямо.

В суботу ввечері президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців звинуватив у теракті самого путіна і заявив, що промову очільника Росії готували так довго, тому що у Кремлі думали, як притягнути до теракту Україну.

Вже вдень, 25-го березня, видання Цензор.нет на своїй сторінці у соцмережі Х, опублікували новину, що один з найближчих союзників Москви Китай, дистанціювався від заяв Путіна щодо причетності України до теракту в “Крокус Сіті Хол”.

Версія західних ЗМІ

Про те, що в росії готувався теракт саме у торговельному центрі, концертному залі чи на стадіоні, посольства США, Британії та ще низки країн, з посиланням на власні розвідки, повідомляли ще напередодні 8-го березня. Посольства наполегливо рекомендували своїм громадянам залишити територію Російської федерації. Про це попереджала і українська розвідка. За кілька годин після “теракту” американські ЗМІ, з посиланням на дані розвідки, повідомили, що цим всим стоїть ІДІЛ.

Про це зокрема написали The New York Times та CBS News. Видання також наводили коментарі експертів, які казали, що ІДІЛ давно поклав око на Кремль, бо «на його руках є мусульманська кров», маючи на увазі дії Москви в Афганістані, Чечні та Сирії. На наступний день про те, що саме ІДІЛ має причетність до трагедії, написало і видання Reuters.

Вже за три дні після теракту, сам путін у своєму звернені визнав ʼпричетність ІДІЛУ до теракту, втім не упустив можливості натякнути, що його міг замовити «київський режим». А вже 26-го березня, директор ФСБ Бортніков, офіційно заявив, що в усьому винен київський режим. А з ним за терактом, по словам Блотнікова стоять ще дві країни – США та Британія.

Остання з версій – це заздалегідь спланована акція російських спецслужб. Багато питань виникає після кількох дивних фактів які не збігаються. Перший це те, що менше ніж за 48 годин після теракту співак-путініст Шаман, випустив пісню про теракт у «Крокусі». Якщо увімкнути повну версію пісні, то чітко у тексті можна почути такі фрази, як «22.03.24» та «я не знаю кем надо стать, чтобы взять и в упор расстрелять, чтобы жизни невинніх забрать». Фрази, які відносяться тільки до теракту у підмосковному «Крокусі». Вже на наступний день, 25-го березня, після релізу пісні на ютуб (24.02.2024) вона виходить на стрімінгову платформу Apple Music.

Назріває питання. По-перше, як менше ніж за 48 годин так швидко випустити відео, написати музику та слова? Саундпродюсер Михайло Гайдай у інтерв’ю нашому медіа зазначив, що для того аби запустити пісню на стрімінгову платформу потрібно подати її за два тижні, мінімум за тиждень. Але викласти її за день-два практично нереально. Тобто пісня була заготована вже давно і просто чекала свого часу? На цю тему навіть самі росіяни реагують обурено та думають, що це все «було підготовлено завчасно». Ось деякі коментарі на цю тему:

Ще один факт, при якому виникає багато запитань. Це таймінг того, коли спіймали терористів. Москва – місто яке налічує десятки тисяч камер. Чому мало пройти аж чотири години до того моменту, як терористи були спіймані правоохоронцями? Для того, щоб у п’ятницю ввечері по заторам у Москві доїхати до Брянської області, це за словами російської журналістки, Ксенії Собчак – нереально. Особливо на маленькому автомобілі рено. Або ж їх спіймали раніше і довезли до Брянської області, щоб прив’язати до версії те, що вони рухались до кордону з Україною.

Також, 26-го березня, з’явилася новина, в якій стверджують, що російські спецслужби були в Крокусі на момент теракту. Це російські опозиціонери виявили по кільком фото, на яких видно, як кілька людей одягнених у сині кофти та джинси почали відеозйомку ще до початку стрілянини. Хто ці люди – ми стверджувати не можемо. Але сам факт є досить дивним та викликає свої підозри.