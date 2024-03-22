Теракт у Москві — спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою путіна.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Нагадуємо, що у торговому центрі Crocus City Hall під Москвою 22 березня ввечері розпочалася стрілянина, декілька осіб відкрили вогонь з автоматичної зброї.

Також про спланованість теракту заявляв представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі “Українській правді”.

“Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар’єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити”, — заявив Юсов.

Він вважає, що це спецслужби Кремля діяли у злочинний спосіб, а сам Путін використовує такі події для досягнення своїх цілей.

ГУР зазначає, що ця стрілянина в Московській області має на меті виправдати ще більш жорсткі удари проти України та спровокувати тотальну мобілізацію в Росії.

“Заява Пєскова про “війну”, що пролунала незадовго до теракту, є лише фальстартом ретельно спланованої спецоперації Кремля”, — зазначило ГУР.

Заявляють також, що Кремль може звинуватити Україну в організації теракту та використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців.

“путін неодноразово намагався залякати Захід в тому числі застосуванням ядерної зброї. Тож цей теракт може використати як ще одну «підставу» для посилення агресії”, — додало Головне управління розвідки.

Проте безперешкодне пересування групи збройних бойовиків по центру Москви, а також інші невідомі докази, свідчать про те, що розстріл в “Крокус Сіті Хол” був організований російськими спецслужбами, про що попереджали міжнародні посольства.