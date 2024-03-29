Практично щодня, з перших днів повномасштабного вторгнення, Харків та область перебувають під постійними обстрілами. Як повідомляє місцева влада, місто повсякчас зазнає атак ворога, найчастіше з використанням зенітно-ракетних комплексів С-300 з території Белгорода та ударних БпЛА «Shahed».

Внаслідок останніх обстрілів відбулося руйнування декількох енергетичних об’єктів, через що зараз електричне живлення Харкова відбувається завдяки іншим регіонам.

Найбільших пошкоджень зазнала ТЕЦ-5, процес реконструкції якої за попередніми оцінками триватиме не один рік. В місті вдалося відновити роботу метро та налагодити зв’язок, проте передача електроенергії все ще відбувається по графікам.

Вже через декілька днів росія знову обстріляла Харків, цього разу під час удару окупанти могли застосувати УМПБ Д-30. Перше влучання відбулось по загальноосвітній школі, друге – прямо посеред житлових будинків.

«УМПБ Д-30 – це щось середнє між КАБ та ракетою. Остаточні висновки зроблять вибухотехніки. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстані», – повідомив попередні дані керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Станом на сьогодні ворог здатен лише на терор міста обстрілами, проте вдало використовує це для залякування, саме таким чином в Мережі з’явилось нова інформація – про буцімто ймовірний наступ на Харків. Хоч зараз передумов для цього немає, ворог користується розгубленим настроєм містян та розповсюджує схожу інформацію.

Вперше подібна інформація з’явилася коли Американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував свій черговий звіт, в якому йдеться про нібито намір російського військового командування знайти ресурси в розмірі 300 тисяч мобілізованих для проведення наступальної операції на Харків.

Проте, слід зазначити, що таких висновків аналітики інституту дійшли посилаючись на російське видання «Верстка».

За інформацією видання, зараз окупаційні війська проводять наступальну операцію вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, де вони планують вийти до річки Оскіл у Харківській області. Проте, навіть якщо росіяни досягнуть мети, перспективи просування окупантів до Харківської області зі східного берега річки Оскіл є такими ж складними, як і перспективи просування в інших місцях уздовж міжнародного кордону з Бєлгородською областю, якщо не більше.

Крім того, в ISW поки не спостерігають жодних ознак того, що російські війська зараз готуються до наступальної операції з оточення міста Харкова.

Згодом, дану інформацію підтвердили журналісти знову ж таки російського опозиційного видання «Медуза», посилаючись на свої джерела в оточенні путіна. Вони стверджують, що диктатор готовий «потроху припиняти «СВО»», але до цього спробує захопити ще кілька українських міст, зокрема Харків. Проте, за інформацією видання самого рішення піти на місто путін ще не ухвалив.

До припущень про можливий наступ на Харків також приєднався німецький таблоїд Bild. З посиланням на джерела у розвідці ФРН видання повідомляло про ймовірні плани росії захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року.

За даними німецької розвідки, у кремлі розраховують на зниження підтримки України з боку Заходу, а також на імітацію переговорів, щоб заплутати світову спільноту щодо «мирних намірів» росії. Зазначається, що насправді рф не планує жодного перемир’я і розробляє новий середньостроковий план війни проти України.

Загалом, слід пам’ятати, що окупанти заявляють про свої наміри захопити Харків ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Втім, не так важливо, які у ворога наміри, як те, як ми на них будемо реагувати.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю «Укрінформ» заявив, що якщо російські війська знову спробують наступати на Харків, місто може стати для них «фатальним».

Коментуючи можливість повторного наступу ворога на територію Харківської області, Сирський зауважив, що наразі вживаються всі заходи для адекватного реагування на таку ймовірність.

«Ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося «прорахувати» противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом», – стверджує головнокомандувач ЗСУ.

«Сили оборони України готові відбити всі атаки ворога, які він може здійснити на Харків», – відреагував на інформацію про можливий наступ на Харків міський голова міста Ігор Терехов в ефірі Радіо Свобода.

«Що стосується планів путіна, то вони ж ніяк не змінилися від початку війни. Він хоче захопити всю Україну, не тільки Харків чи інші міста, а всю Україну. Не важливо, чого хочуть росіяни, важливо, як ми цьому будемо протидіяти і як ми протидіємо. Тому ми віримо в наші ЗСУ, допомагаємо всім нашим військовим і обов’язково відіб’ємо всі атаки, які можуть бути на різних напрямках. Ми обов’язково переможемо і обов’язково відстоємо наше місто», – заявив міський голова.

На запитання про можливу евакуацію жителів міста і за яких обставин вона може відбуватися, Терехов відповів, що «наразі про це мови немає».

«Не нагнітаймо цю ситуацію. Я дуже хочу, щоб ситуація не нагніталася у Харкові, а навпаки люди були впевнені в тому, що ми все робимо правильно, і в тому, що буде працювати все те, що не працювало досі, бо була розтрощена енергетична система. Що стосується евакуації, так, з певних частин Харківської області, там, де ведуться активні бойові дії, там є евакуація. Це не стосується міста Харкова», – наголосив міський голова.

Ігор Терехов дякує всім харків’янам за сильний дух та незламність. За його словами настрій у містян – жити та працювати, аби якнайшвидше перемогти в цій війні, та підкреслює, що залякати нас неможливо.

Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук у коментарі ваданню «Еспресо» розповів, що в Бєлгородській та Курській областях рф наразі не зафіксовано ударних формувань окупантів, які були б здатні здійснити наступ на місто.

«Ми вже звикли до цих погроз від так званого президента росії. Ми аналізуємо інформацію, яка надається Генштабом ЗСУ. На Бєлгородщині та в Курській області не зафіксовано якихось ударних кулаків та формувань», – повідомив Ткачук.

Також, за інформацією депутата, на Куп’янському напрямку не змінюється чисельність угруповання ворога, російських військових там й досі налічується близько 100 тисяч.

Військову загрозу для харківського регіону оцінив також голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він підтвердив інформацію про те, що нині на Куп’янсько-Лиманському напрямку концентрація окупаційних військ налічує приблизно 100 тис військових, та зберігається такою вже понад 10 місяців. З них безпосередньо воює приблизно 40 тис. Інші – це логістика, сили забезпечення, шпиталі.

Про це Синєгубов розповів в інтерв’ю виданню «Главком».

«На півночі області концентрації штурмових військ, принаймні таких, які б мали змогу піти на штурм і відкривати собі новий фронт, ми не бачимо. Проте чітко розуміємо, що і Харків, і Харківська область для кремля є пріоритетом, і маємо слідкувати за військовою обстановкою на нашому прикордонні фактично 24 на 7, щоб об’єктивно протидіяти тим загрозам, які можуть бути», – наголосив голова Харківської ОВА.

Крім того, він розповів й про те, що противник обстрілює керованими авіаційними бомбами та артилерією абсолютно все прикордоння, щоб тероризувати місцеве населення і відволікати Збройні сили від оборони на основних напрямках.

Інформацію про нібито намір ворога зібрати 300-тисячне військове угрупування з метою захоплення міста він назвав російським ІПСО, спрямованим на те, щоб створювати паніку у населення.

«Після кожного такого інформаційного вкиду логічно, що ми відчуваємо хвилювання населення, яке понад два роки живе фактично під щоденними обстрілами – С-300, «шахедами» та всім іншим. Так само це спроба впливу на бізнес, який приймає рішення, чи лишатися йому на території Харківської області, навіть якщо він не ушкоджений, або все-таки планувати виїздити», – зауважив Синєгубов.

Центр протидії дезінформації в свою чергу також підтвердив, що інформація про підготовку російських військ до наступу на Харків не відповідає дійсності та є частиною ворожої дезінформаційної кампанії.

«У росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію, і є частиною кампанії «пропаганди страху»», – заявив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

У ЦПД наголосили, що ворог зараз здатен лише на терор Харкова обстрілами, але використовує це для залякування новим наступом.

«Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, погрози – поки лише розмови. Це ІПСО», – додають у Центрі.

Керівник ЦПД також наголосив, що Сили оборони давно готові до всіх можливих загроз.

Президент України володимир Зеленський в інтерв’ю CBS News заявив, що контрнаступ російських військ все ж можливий, проте його напрям не вказав, додавши, що ймовірно це може відбутись наприкінці травня-червні.

«Ми починаємо готувати бригади до важливих для нас дій. Ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж два-три місяці тому. Ми ділимося з партнерами інформацією і говоримо, що росія буде готувати контрнаступальні дії і це може бути кінець травня або червень», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україні, щоб підготуватися до наступу рф, потрібна допомога.

«Нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дійсно радіють, що ми стабілізували ситуацію, тримають за нас кулаки і кажуть: «Окей, у вас є сила». Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога зараз, щоб готувати відповідні бригади, яким доведеться воювати за нашу землю, особливо в момент контрнаступальних дій, які росія хоче розпочати», – стверджує президент.

«Оцінюючи загрозу наступу на Харків треба зауважити, що рф має ресурс, щоб цілорічно, незважаючи на пору року, протягом 3-6 тижнів розгорнути сили та засоби для здійснення масштабних військових операцій у зоні відповідальності оперативних командувань, які межують із рф на сході та півночі, про що також неодноразово заявляв голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус», – пояснює консультант комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ілля Грязнов у коментарі нашому виданню.

«Тож враховуючи, що росіяни ледь не будь-коли можуть повернутися до мети та завдань першочергових планувань на лютий 2022 року, треба адекватно реагувати на такий виклик», – додає він.

На питання як ми можемо підготуватися до ймовірного наступу ворога та яких запобіжних заходів вжити Ілля Грязнов відповідає так:

«По-перше, здійснення заходів із розбудови мережі інженерних загороджень, а саме постійне будівництво фортифікаційних споруд та розміщення протипіхотних і протитанкових мін, що все разом надасть Силам оборони України декілька ліній оборони. По-друге, створення резервів паливо-мастильних матеріалів, питної і технічної води, медикаментів, засобів гігієни та продуктів довгого зберігання. По-третє, мобілізація додаткового особового складу в нові та вже з досвідом бойові підрозділи Сил оборони України, адже мої суміжні колеги вже не втомлені, а цілковито виснажені та потребують ротації, а нові виклики потребують нових і свіжих сил».