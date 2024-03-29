Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю виданню “Укрінформ” прокоментував повідомлення про можливу підготовку наступу російських військ на Харків.

“Ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність”, — сказав військовий.

За його словами, українські військові, зокрема, обладнували фортифікаційне обладнання та комплексну систему загороджень. При цьому Сирський також звернувся до минулого досвіду звільнення Харківської області восени 2022 року, яким він командував.

“Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося «прорахувати» противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом”, — заявив Сирський.