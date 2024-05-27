За даними штабу, впродовж минулої доби втрати російської армії сягнули близько 1 150 військових.
Також, за повідомленням Генштабу, армія РФ втратила:
- танків – 7671 (+9 одиниць за минулу добу)
- бойових броньованих машин – 14 818 (+15)
- артилерійських систем – 12 981 (+28)
- РСЗВ – 1084 (+1)
- засобів ППО – 815 (+1)
- літаків – 357
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 467 (+42)
- крилатих ракет – 2221 (+12)
- кораблів/катерів – 27
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 694 (+55)
- спеціальної техніки – 2118 (+7)
- Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення, – Генштаб
- На Покровському напрямку зросла кількість боєзіткнень, найбільший тиск в районі Новоолександрівки
- У Генштаб: На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25