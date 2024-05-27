За даними штабу, впродовж минулої доби втрати російської армії сягнули близько 1 150 військових.

Також, за повідомленням Генштабу, армія РФ втратила:

  • танків – 7671 (+9 одиниць за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 14 818 (+15)
  • артилерійських систем – 12 981 (+28)
  • РСЗВ – 1084 (+1)
  • засобів ППО – 815 (+1)
  • літаків – 357
  • гелікоптерів – 326
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 467 (+42)
  • крилатих ракет – 2221 (+12)
  • кораблів/катерів – 27
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 694 (+55)
  • спеціальної техніки – 2118 (+7)

 