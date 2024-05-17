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На Покровському напрямку зросла кількість боєзіткнень, найбільший тиск в районі Новоолександрівки

На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 21, ситуація контрольована. Найбільший тиск на українські позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки.

П’ятниця, 17 травня 2024, 18:42

Зображення: facebook/Генштаб ЗСУ

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Зазначено, що на Покровському, а також на Краматорському і Курахівському напрямках протягом доби відбулося найбільше боїв. Українські захисники продовжують рішуче протидіяти спробам російських військ прорвати оборону.

На Харківському напрямку, крім району Стариці, ворог провів безуспішну атаку на напрямку Глибоке – Липці. На цій ділянці фронту російська армія продовжує завдавати авіаційних ударів – цього разу постраждали райони сіл Ізбицьке й Покаляне.

Втрати ворога в живій силі на Харківському напрямку за сьогодні сягнули 35 осіб убитими і пораненими. Крім того, Сили оборони знищили 15 одиниць техніки загарбників, зокрема танк, бойову броньовану машину й артилерійську установку.

На Краматорському напрямку війська РФ здійснили спроби просунутися в районах Нового, Андріївки й Іванівки, завдали удару керованою авіабомбою біля Північного.

На Покровському напрямку найбільший тиск на українські позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки. Також атакував біля Уманського і Нетайлового.

На Курахівському напрямку загарбники вже 16 разів намагалися покращити тактичне положення. “Отримують гідну відсіч від наших воїнів, кількість ворожих втрат уточнюється”, – зазначили в Генштабі.

На Времівському напрямку російська армія завдала двох авіаударів у районі Старомайорського. В іншому – без змін.

На Придніпровському напрямку під артилерійським вогнем загарбників опинилися території неподалік від Тягинки, Токарівки й Іванівки. Кількість безуспішних ворожих атак біля Кринок зросла до семи. У Силах оборони тут ефективно працюють оператори FPV-дронів.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці на цей час не відбулося.

  • Генштаб попереджає, що ворог перехоплює телефонні дзвінки та листування в районах ведення бойових дій
  • Українські сили на півночі Вовчанська здійснюють “зачистку” і не дають російським підрозділам закріпитись, — Генштаб ЗСУ
  • Ми не можемо втратити Харків, все, що нам потрібно — дві системи Patriot, — Зеленський
Теги: Генштаб ЗСУ, російська агресія, російсько-українська війна

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