На Покровському напрямку зросла кількість боєзіткнень, найбільший тиск в районі Новоолександрівки

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.
Зазначено, що на Покровському, а також на Краматорському і Курахівському напрямках протягом доби відбулося найбільше боїв. Українські захисники продовжують рішуче протидіяти спробам російських військ прорвати оборону.
Втрати ворога в живій силі на Харківському напрямку за сьогодні сягнули 35 осіб убитими і пораненими. Крім того, Сили оборони знищили 15 одиниць техніки загарбників, зокрема танк, бойову броньовану машину й артилерійську установку.
На Краматорському напрямку війська РФ здійснили спроби просунутися в районах Нового, Андріївки й Іванівки, завдали удару керованою авіабомбою біля Північного.
На Покровському напрямку найбільший тиск на українські позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки. Також атакував біля Уманського і Нетайлового.
На Курахівському напрямку загарбники вже 16 разів намагалися покращити тактичне положення. “Отримують гідну відсіч від наших воїнів, кількість ворожих втрат уточнюється”, – зазначили в Генштабі.
На Времівському напрямку російська армія завдала двох авіаударів у районі Старомайорського. В іншому – без змін.
На Придніпровському напрямку під артилерійським вогнем загарбників опинилися території неподалік від Тягинки, Токарівки й Іванівки. Кількість безуспішних ворожих атак біля Кринок зросла до семи. У Силах оборони тут ефективно працюють оператори FPV-дронів.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці на цей час не відбулося.
- Генштаб попереджає, що ворог перехоплює телефонні дзвінки та листування в районах ведення бойових дій
- Українські сили на півночі Вовчанська здійснюють “зачистку” і не дають російським підрозділам закріпитись, — Генштаб ЗСУ
- Ми не можемо втратити Харків, все, що нам потрібно — дві системи Patriot, — Зеленський