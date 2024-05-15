Після посилення обстрілів волонтери вивозять не тільки котів і собак, але й кіз, фазанів і шиншил.

Про це розповіла представниця громадської організації “Порятунок тварин Харків” Ярина Вінтонюк.

«Ми забирали і кіз, вчора в нас були фазани, кури, шиншила. Є в нас заявка на свиней, але поки що ми думаємо, як це зробити», — сказала вона.

Екіпажі громадської організації після загострення ситуації на півночі працюють у Вовчанську та Липцях. За словами Ярини, люди виїжджають і часто залишають тварин, а потім просять, щоб волонтери приїхали й врятували їх.

Є такі люди, які не мають куди виїхати з тваринами, а є люди, що й не думали про евакуацію, їхні сусіди позалишали на них тварин, і вони про них дбали, допоки самим не довелося евакуйовуватися.

Останніми днями волонтерам вдалося врятувати приблизно 150, але ще багато залишаються там.