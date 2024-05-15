Про це розповіла представниця громадської організації “Порятунок тварин Харків” Ярина Вінтонюк.
«Ми забирали і кіз, вчора в нас були фазани, кури, шиншила. Є в нас заявка на свиней, але поки що ми думаємо, як це зробити», — сказала вона.
Екіпажі громадської організації після загострення ситуації на півночі працюють у Вовчанську та Липцях. За словами Ярини, люди виїжджають і часто залишають тварин, а потім просять, щоб волонтери приїхали й врятували їх.
Є такі люди, які не мають куди виїхати з тваринами, а є люди, що й не думали про евакуацію, їхні сусіди позалишали на них тварин, і вони про них дбали, допоки самим не довелося евакуйовуватися.
Останніми днями волонтерам вдалося врятувати приблизно 150, але ще багато залишаються там.
- Евакуація з Харкова не планується, сюди навпаки евакуюють з області, — міський голова Терехов
- У Сумській області евакуюють населення з двох прикордонних громад, — ОВА
- Фортифікації на Харківщині: яка реальна ситуація з оборонними спорудами, реакція керівництва та чому зацікавились станом укріплень навколо столиці