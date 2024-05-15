Станом на сьогодні евакуація містян чи окремих груп мешканців з Харкова не планується. Сюди навпаки приїжджають люди з населених пунктів регіону, де точаться активні бойові дії.

Про це харківський міський голова Ігор Терехов сказав в етері телемарафону.

“Понад 8 годин триває повітряна тривога, але ніч пережили спокійно. За добу були прильоти по житловій забудові. Ворог використовує техніку залякування людей, щоб люди виїжджали з міста Але наразі не йде мова про евакуацію з міста Харкова. Навпаки сьогодні ми приймаємо до Харкова − приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії”, — сказав він.

За словами Терехова, до Харкова прибули більше шести тисяч людей. Після розміщення у гуртожитках їм надають “все можливе, щоб вони почувалися більш-менш захищеними”.

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в етері телемарафону повідомив, що Харків наразі захищений.

“Харків дійсно надійно захищений, але ворог робить усе, щоб посіяти страх і паніку серед цивільного населення”, − розповів він.

Терехов сказав, що у Харкова достатньо теплого одягу та інших речей, що потрібні евакуйованим, проте є проблема з електропостачанням.

“Після обстрілів 23 березня, коли нам зруйнували всі ТЕЦ і трансформаторні підстанції, ми не маємо сьогодні власної генерації електроенергії. Звісно, через це є графіки відключень і для підприємств, і для житлових будинків. Ситуація напружена”, − повідомив мер.