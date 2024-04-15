Новиною ділиться Українська Правда
25-річний київський мільйонер Олександр Слобоженко та невелика компанія київських молодиків під час загальної мобілізації відпочивають в Європі. Чартер, Ferrari, дві Lamborghini, декілька топових BMW та зйомки з гвинтокрилу.
“Стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, озеро Комо, Доломітові Альпи в Італії – це лише короткий переказ однієї відпустки Слобоженка з друзями”, -пише видання.
Як дізналася “Українська правда”, Олександр заробляє в інтернеті на арбітражі, рекламі та трафіку.
“Журналісти помітили його з друзями ще раніше, коли вони під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну влаштовували на київських автошляхах вуличні гонки. Під час перегонів інколи гонщики потрапляли в ДТП”, – додають у ЗМІ
Редакція “Української правди” звернулася за коментарем до Олександра Слобоженка, але він наразі не відповів. Повне розслідування можете переглянути за посиланням:
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