В ніч на 14 квітня Іран вдарив по Ізраїлю приблизно трьома сотнями ракет та дронів, схожими на ті, які передав кремлю і які щодня атакують територію України.

Військові Британії, Франції та США допомагали Ізраїлю відбивати масований повітряний удар з боку Ірану та проіранських сил у сусідніх країнах. В наслідок чого ізраїльські сили оборони стверджують, що 99% цілей вдалося знищити ще до того, як вони досягли повітряного простору країни.

«Іранська загроза зустріла повітряну і технологічну перевагу ЦАХАЛу, а також сильну бойову коаліцію — які разом перехопили переважну більшість загроз. 99% загроз, спрямованих на ізраїльську територію, були перехоплені — це дуже важливе стратегічне досягнення», — заявив представник Сил оборони Ізраїлю контр-адмірал Деніель Хагарі.

Цю атаку в Ірані вважають помстою за удар 1 квітня по їх консульству в Дамаску, під час якого було вбито іранського командувача та його підлеглих. Крім того, це перший відкритий і прямий удар, який Іран завдав по Ізраїлю за багато років. До цього атаки мали непрямий характер із залученням бойовиків Хезболли та ХАМАСУ.

Стверджується, що понад 70 безпілотників і три балістичні ракети були перехоплені кораблями та військовою авіацією ВМС США.

Для цього було застосовано системи протиракетної оборони Aegis на борту двох есмінців з керованими ракетами в східному Середземному морі.

Військові літаки США, які діють в регіоні на авіаносцях та наземних авіабазах, також долучилися до відбиття атаки.

«Щоб підтримати оборону Ізраїлю, протягом минулого тижня американські військові перемістили в регіон літаки та есмінці протибалістичних ракет», — йдеться в заяві президента США Джо Байдена.

«Я можу підтвердити, що наші літаки збили кілька іранських ударних дронів», — повідомив прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

Глава британського уряду назвав атаку Ірану на Ізраїль «небезпечною і непотрібною ескалацією» і додав, що засуджує її «найрішучішим чином». Сунак підкреслив — якби атака Тегерану виявилася успішною, «наслідки для регіональної стабільності було б важко переоцінити».

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс подякував британським збройним силам «за швидку і ефективну реакцію на таку серйозну загрозу», та додав, що всі літаки успішно повернулись на базу.

Крім того, президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що французькі літаки допомогли відбити іранське порушення повітряного простору Йорданії, коли іранські дрони летіли йорданським повітряним простором, прямуючи до Ізраїлю.

«Вже кілька років ми маємо авіабазу в Йорданії для боротьби з тероризмом… Повітряний простір Йорданії було порушено. Ми змусили наші літаки злетіти і ми перехопили те, що мали перехопити», — розповів він.

Президент Франції висловив стурбованість ескалацією на Близькому Сході та пообіцяв «зробити все можливе, щоб уникнути спалаху».

Втім, представники Ірану в ООН заявили, що Тегеран діяв згідно із Статтею 51 статуту організації, що дає право на самозахист, і що цим ударом вважають «справу вичерпаною». Втім, вони також попередили, що Тегеран застосує більшу силу, якщо отримає удар у відповідь.

Водночас, як повідомляє CNN із посиланням на представника адміністрації президента США, Джо Байден у розмові з ізраїльським прем’єром заявив, що Сполучені Штати не братимуть участь у будь-якій операції проти Ірану у відповідь.

Масована атака Ірану проти Ізраїлю є підтвердженням справжньої ідеології аятоли Хаменеї в Ірані, яка нічим не відрізняється від Третього рейху Гітлера та має на меті пануваннянад світом шляхом поширення терору.

Про на засіданні Радбезу ООН заявив постійний представник Ізраїлю при Організації посол Гілад Ердан.

«Третій рейх Гітлера бачив себе втіленням тисячолітньої імперії, що простягається крізь континенти, так само як і бачення Хаменеї передбачає, що його радикальна шиїтська гегемонія пошириться на весь регіон та за його межі», — заявив він.

«Президент Зеленський засудив атаку Ірану та сказав, що звуки іранських безпілотників «Шахед», інструмента терору, є однаковими в небі над Близьким Сходом і Європою, і цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу», — зауважив Ердан та закликав Радбез ООН дослухатися до слів Президента України та «прокинутися» від цього тривожного дзвінка.

Тим часом окремі політики в Чехії вважають, що ситуація в Україні потребує такої ж міжнародної реакції, яку отримав Ізраїль під час ударів іранських ракет та безпілотників.

Про це повідомило видання Euractiv.

«Нічна атака аятоли на Ізраїль була успішно відбита завдяки швидкій міжнародній реакції іготовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією», — зазначив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак.

До заклику посилити захист України приєдналася і чеська депутатка Європарламенту Маркета Грегорова.

«Я повністю засуджую напад Ірану на Ізраїль. У світлі вчорашньої обіцянки Шольца надати Україні більше Patriot, я вірю, що Захід нарешті допоможе побудувати протиповітряну оборону, яка також захистить українське цивільне населення», – говорить вона.

«Україна заслуговує на такий самий рішучий захист, який Ізраїль по праву отримав від своїх союзників минулої ночі», — заявила Дануше Нерудова, провідна кандидатка від центристської партії STAN на європейських виборах.

«Сьогодні мільйони українців мають одне питання: а так можна було?», написала на ранок після відбиття іранського удару у своєму Facebook народна депутатка Вікторія Сюмар.

«Можна було збити всі російські ракети за допомогою винищувачів союзників? Можна було задіяти сили сусідніх країн? Зрештою, можна було посилити українське ППО не після, а до нападу. Бо сьогодні іранські балістичні і крилаті ракети збивали не лише Залізний купол Ізраїлю, але і з американських та британських літаків та винищувачів Іорданії. Готовий був долучитися навіть Єгипет. І вже під ранок Іран заявив, що «удар досягнув цілі» і все, розходимся», — дивується вона.

Депутатка додає, що зло долається спільними силами і розуміє лише мову сили, а не словеснізанепокоєння.

«Сподіваюся ця спільність проявиться хоча б у спільному пакеті допомоги Україні та Ізраїлю в американському парламенті, який тепер набираєвже критичної актуальності», — резюмує вона.

Звісно ж дані події не залишились без уваги користувачів Мережі. Люди обурюються несправедливості та, в більшості, розділяють думку Вікторії Сюмар.

Вони не розуміють таких різних реакцій від партнерів на подібні ситуації.

Найбільших обертів обговорення набрало після того як голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон в ефірі LBC заявив, що Велика Британія не буде допомагати Україні збивати дрони як Ізраїлю через ризик ескалації.

Хтось допускає, що «Іран на відміну від росії не бояться», а хтось розмірковує, що Ізраїль сам собі допоміг, а така підтримка є «логічною реакцією на роботу, яку провів Ізраїль».

Олександра Миколюк, політичний аналітик Українсько-Американського інституту відповідальної політики в коментарі нашому виданню розповідає, що Ізраїль турбувався про свою безпеку ще з часів заснування.

«Першу угоду про співробітництво у сфері безпеки з США Ізраїль підписав ще у 52-му році, на предмет того, що ми підписали з Великобританією та низкою інших країн на початку року. І на сьогодні діє четверта за рахунком десятирічна угода з США, за якою Ізраїль отримує 3,8 млрд допомоги щорічно (військової), а також має доступ до всіх військових виробництв та військових технологій. За окремою угодою, США тримають на складах в Ізраїлі військове обладнання та боєприпаси на суму до 1,8 млрд, які належать американцям, але, за потребою, можуть бути використані ізраїльтянами (за домовленістю сторін)», — розповідає вона.

«До речі, частину цих боєприпасів, які були на Ізраїльських складах, рік тому перекидали американці на український фронт (чим ізраїльтяни були не дуже задоволені). Крім того, вони працюють над своїми безпековими угодами з різними країнами ще з початку свого заснування, а ми до 14-го року вірили в «дешевий газ», і наші політики розповідали нам про дружбу з росією. Також, слід наголосити, що Ізраїль це країна, яка навіть з географічної точки зору перебуває на перетині інтересів багатьох держав, це єдина демократія на ближньому сході, де сходяться військово-політичні, економічні та релігійні інтереси. Єрусалим — колиска трьох основних релігій», — додає політолог.

Олександра Миколюк стверджує, що все це має значення, та найбільшого впливу на її думку має те, що за багато років Ізраїль побудував систему військово-технічного співробітництва та військової взаємодії, яка й дозволяє сьогодні успішно відбивати атаки його ворогів.

Прокоментував участь Заходу у відбитті атаки на Ізраїль й президент України Володимир Зеленський. Глава держави нагадав, що Україна досі чекає на ухвалення Палатою представників США законопроєкту про додаткову військову допомогу Києву:

«Весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці — загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно», — пояснив президент.

Україна, як сказав у зверненні президент, потребує допомоги партнерів, а не їх риторик та думок.

«Не риторикою захищається небо, не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору. І те, що санкції проти росії все ще обходять, і те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки — те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Не можна більше втрачати часу», — заявив він.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на своїй сторінці в соцмережі Х написав, що ракетний обстріл Іраном Ізраїлю показує, що необхідно посилити системи ПРО як Ізраїлю, так й України. Для цього США мають розблокувати пакет військової допомоги для Києва і Тель-Авіва.

«Браво, Ізраїль, за відбиття великої іранської повітряної атаки з різних напрямків. Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну. Найпростіший спосіб — розблокувати пакет американської допомоги для України та Ізраїлю», — стверджує Сікорський.

З Сікорським погодився також голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра:

«Supplemental Appropriations Act передбачає не тільки критично важливу допомогу для України, а й майже $15 мільярдів для протиракетної оборони Ізраїлю. Сьогодні вночі Тегеран надав ще один вагомий аргумент для спікера Палати представників США терміново поставити цей акт на голосування. Якщо це не слушний момент, щоб це зробити, то демократії в усьому світі почнуть запитувати: а коли він настане?» — обурився Сєвєра.

В свою чергу сам спікер Палати представниківСША Майк Джонсон, зокрема через якого відтягується процес схвалення пакету допомоги, розповів про плани розглянути його вже цьоготижня, з 15 квітня.

Про це повідомили в CNN.

«Республіканці у Палаті представників та Республіканська партія розуміють необхідність підтримувати Ізраїль. Цього тижня ми спробуємо ще раз, і деталі цього пакету зараз збираються. Ми розглядаємо варіанти та всі ці додаткові питання», — заявив Майк Джонсон.

Також спікер додав, що він радий «виявленню рішучості» США у відповідь на удари Ірану по Ізраїлю.

Сам законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 мільярдів з яких — для Києва, Сенат США підтримав у фінальному голосуванні ще 13 лютого.

Станом на сьогодні документ потребує схвалення у Палаті представників, після якого його мають направити на підпис президенту Байдену.

Крім того, варто зазначити, що за даними джерел The New York Times, після телефонної розмови прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

Разом з тим, президент Ізраїлю Ісаак Герцог в інтерв’ю Sky News заявив, що Ізраїль «розглядає всі варіанти» після нападу Ірану:

«Це оголошення війни. Зараз, оскільки ми стримані, і оскільки ми знаємо про наслідки, і оскільки ми обговорюємо це з нашими партнерами, ми розглядаємо всі варіанти, і я цілком впевнений, що ми зробимо необхідні кроки для захисту і оборони нашого народу. Ми не шукаємо війни… Настав час, щоб світ зіткнувся з цією імперією зла в Тегерані і дав зрозуміти іранському режиму, що це не може пройти повз, що це неприйнятно», — заявив він.