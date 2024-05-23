У лікарні 23 травня померла дитина, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ по Одесі 29 квітня. Таким чином, кількість жертв зросла до 8.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей. Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини. Наші медики боролися до останнього…”, – йдеться у повідомленні.

29 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Тоді повідомлялося про 5 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету.