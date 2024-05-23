Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
“На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей. Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини. Наші медики боролися до останнього…”, – йдеться у повідомленні.
29 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Тоді повідомлялося про 5 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету.
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