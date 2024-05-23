Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій обговорили бойові дії на Харківському напрямку та забезпечення армії необхідним озброєнням.

Про це Зеленський повідомив у Телеграмі.

“Очна доповідь головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати. Доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним. Графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від наших партнерів”, – написав Президент.

Також глава держави заслухав онлайн-доповідь голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки, який продовжує працювати у прикордонних регіонах: Чернігівщині, Сумщині, Харківщині.

Крім того, Президент заслухав доповіді начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова та голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

“Окрім планів РФ на полі бою, розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час”, – додав Зеленський