Мова йде про розслідування злочинів, які скоїли російські війська за час вторгнення.

Про це заявила Міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Бряунс Слот на конференції «Відновлення справедливості для України».

Офіс генпрокурора перед цим повідомив, що Україна потребує допомоги для розслідування злочинів. Ідеться про консультації, розширене використання технологій штучного інтелекту і допомогу у створенні єдиного реєстру жертв війни й людей, які постраждали від міжнародних злочинів.

На конференції політичну декларацію підписали 44 країни.