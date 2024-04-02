Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

За його словами, наразі у Швейцарії заморожено російських активів на 7,5 млрд франків (8,2 млрд доларів). Йдеться про активи російських осіб, які потрапили під швейцарські санкції.

При цьому відповідна кількість становить лише 5% від загальної суми активів РФ у Швейцарії, оскільки їхній загальний обсяг оцінюється в 150 мільярдів франків.

“Ми вважаємо, що Швейцарія має можливість зробити більше. Такі дії дадуть зрозуміти, що агресія є неприйнятною і що всі повинні дотримуватися правил. Це буде потужним стримуючим фактором для будь-якої країни, яка спокуситься розпочати збройну агресію”, – наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що Росія навряд чи добровільно погодиться компенсувати Україні збитки, завдані війною. Тому заблоковані країнами Заходу російські активи мають піти на відшкодування цих збитків.