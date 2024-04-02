Про це повідомляє Міністерство економіки України.
«Зроблено ще один крок до фіналізації всіх необхідних внутрішніх процедур та початку практичної реалізації домовленостей з нашими корейськими друзями. Україна або резидент України, який отримає державну гарантію матимуть змогу залучити пільгові кредити від EDCF. Кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання та на проєкти відновлення», – зазначила Юлія Свириденко.
Це кошти від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Вони надходитимуть протягом наступних п’яти років.
Підписати Рамкову Угоду від українського Уряду доручено Першому віцепрем’єр-міністру України — Міністру економіки України Юлії Свириденко.
Згідно з умовами Угоди, уряди Кореї та України мають визначити проєкти-кандидати у тісній співпраці один з одним.
Деталі кожного окремого проєкту, сума та умови кредитування будуть визначені в окремих кредитних угодах, укладених між Експортно-імпортним банком Кореї та позичальником.
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