Україна отримає від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF), що заснований Республікою Корея, пільгові кредити розміром $2,1 млрд протягом наступних п’яти років. Вони будуть спрямовані на проєкти відновлення.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Зроблено ще один крок до фіналізації всіх необхідних внутрішніх процедур та початку практичної реалізації домовленостей з нашими корейськими друзями. Україна або резидент України, який отримає державну гарантію матимуть змогу залучити пільгові кредити від EDCF. Кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання та на проєкти відновлення», – зазначила Юлія Свириденко.

Це кошти від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Вони надходитимуть протягом наступних п’яти років.

Підписати Рамкову Угоду від українського Уряду доручено Першому віцепрем’єр-міністру України — Міністру економіки України Юлії Свириденко.

Згідно з умовами Угоди, уряди Кореї та України мають визначити проєкти-кандидати у тісній співпраці один з одним.

Деталі кожного окремого проєкту, сума та умови кредитування будуть визначені в окремих кредитних угодах, укладених між Експортно-імпортним банком Кореї та позичальником.