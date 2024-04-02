Німеччина виділить близько 40 відсотків коштів на цей проєкт.

Німеччина має намір підтримати чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України 576 мільйонами євро. Речник міністерства оборони в Берліні повідомив у вівторок, 2 квітня, інформаційній агенції AFP, що Німеччина виділить близько 40 відсотків коштів на цей проєкт. На них планується придбати 180 тисяч артилерійських боєприпасів. Їх поставки мають розпочатися в червні.

В середині березня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) оголосив, що Німеччина покриє витрати на 180 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи, однак не назвав суму.

Варто зазначити, що Чехія очолює нині міжнародну ініціативу з закупівлі на світовому ринку зброї для підтримки України. Метою є придбання до 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України, переважно за межами ЄС. Виділити гроші зголосилися, зокрема, Нідерланди (250 мільйонів євро), Бельгія (200 мільйонів євро), Норвегія (140 мільйонів євро), Португалія (100 мільйонів євро), Литва (35 мільйонів євро), Фінляндія (30 мільйонів), а також Польща. Низка країн також оголосили готовність зробити внески.