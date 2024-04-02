Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.
Документ передбачає ухвалення відповідно до встановленого законом порядку рішення про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 філії “Відокремлений підрозділ “Хмельницька атомна електрична станція”.
«Атомна генерація на сьогодні виробляє більше половини електроенергії в Україні. Будівництво ще двох енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку й незалежність України та матиме позитивні наслідки для економіки країни в цілому», – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Будівництво двох атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт*год/рік, а відпуск – на 15 415 млн кВт*год/рік.
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