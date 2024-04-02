На тлі успішних українських ударів по військових об’єктах російська федерація змушена застосовувати методи маскування та обману, намагаючись приховати свої літаки, а на аеродромах малюють фальшиві силуети винищувачів.
Такий звіт надає розвідка Міноборони Британії станом на 2 квітня.
Подібні картини також спостерігалися щонайменше ще на дванадцяти російських авіабазах, демонструючи ступінь стурбованості у рф майбутніми українськими ударами та її здатністю їх відбивати.
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