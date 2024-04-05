Про це повідомляють у Telegram-каналі Херсонської ОВА (ОДА)

“Це 84-річна жінка та двоє чоловіків, 59 та 56 років. Медики діагностували у потерпілих вибухові травми та уламкові поранення кінцівок”, – йдеться у повідомленні. Їх шпиталізували. Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу.