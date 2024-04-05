Про це повідомляють у Telegram-каналі Херсонської ОВА (ОДА)
“Це 84-річна жінка та двоє чоловіків, 59 та 56 років. Медики діагностували у потерпілих вибухові травми та уламкові поранення кінцівок”, – йдеться у повідомленні.
Їх шпиталізували. Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу.
- Є загиблі та поранені: поліція Донеччини документує наслідки російських бомбардувань
- На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждало мирне населення
- Масована атака по Запорізькій області: війська РФ завдали 401 удар по 10 населених пунктах