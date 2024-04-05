Про це повідомляє Національна поліція України.

Протягом минулої доби ворог завдав по регіону 1722 удари. Армія рф застосувала авіабомби «КАБ-250», ЗРК «Стріла-10», ракети, реактивну артилерію.

Пошкоджено 62 цивільних об’єкти – 51 житловий будинок, школи, заклад культури, адмінбудівлі, критичну інфраструктуру.

По Нью-Йорку окупанти вдарили двома авіабомбами «КАБ-250» та артилерією – вбили двох людей, ще двох поранили. Пошкоджено 35 будинків, освітній заклад, підприємство.

“Внаслідок артилерійського обстрілу травмовано цивільну особу в Миколаївці, пошкоджено 4 приватних оселі. Ще один поранений – у Новоолександрівці”, – інформують у поліції.

З реактивної артилерії російські війська накрили Новобахмутівку – пошкодили 8 приватних будинків.

“Крім того, сьогодні близько третьої години ночі росія здійснила два ракетних обстріли Покровська. Поранено 5 мирних жителів, серед них – дитина 14 років. Руйнувань зазнали 10 приватних осель, дві адмінбудівлі, 6 торгових павільйонів”, – зауважують у відомстві.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 394 людини, з них 18 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 153 614 осіб, серед них 18 233 – діти, 6 412 – люди з інвалідністю.