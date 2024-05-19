Про це АТЕШ повідомляє в Telegram.

У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України здійснили ракетний удар по військовому об’єкту, що знаходиться на тимчасово окупованій території Криму. За даними Генштабу ЗСУ, в результаті цього були пошкоджені пускові установки С-400, пункт управління засобами протиповітряної оборони, три радіолокаційні станції та апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М”.

“Агент АТЕШ встановив, що ЗС Росії так і не розпочали вивезення металобрухту С-400, які були пошкоджені ударом ЗСУ 16 квітня. Рештки обладнання залишаються на території аеродрому, що свідчить про можливі проблеми з логістикою та управлінням ресурсами противника”, – йдеться у повідомленні.

АТЕШ закликає в соцмережах і надалі надавати інформацію для спільної перемоги.

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