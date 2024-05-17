Масштабна атака українських БпЛА на південний захід Росії та окупований Крим 17 травня вразили нафтові об'єкти та підстанцію, що призвело до віялових відключень електроенергії.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Автори зазначають, що, намагаючись стримати російський наступ на полі бою, Україна все частіше переносить боротьбу з Росією за лінію фронту, робить спроби зірвати військові операції РФ та чинити тиск на її економіку. Це відбувається внаслідок атак ракетами та безпілотниками аеродромів, логістичних центрів та критично важливих енергетичних об’єктів.

Ця стратегія була повністю продемонстрована вранці 17 травня, коли серія вибухів пролунала на паливних складах, нафтових об’єктах і електростанції на південному заході Росії та в окупованому Криму. За день до цього українські ракети влучили в аеродром у Криму, знищивши щонайменше три літаки.

Міністерство оборони Росії заявило, що в п’ятницю збили понад 100 українських безпілотників, що є однією з найбільших повітряних атак України на РФ за останні місяці.

Хоча повна міра збитків невідома, російська влада повідомила, що в Севастополі пошкоджена електрична підстанція, що призвело до віялових відключень електроенергії.

Всього за 70 миль на схід від Криму, на чорноморському узбережжі Росії, спалахнули пожежі на кількох нафтових об’єктах, у тому числі в порту Новоросійська, де працює важливий нафтовий термінал.

Крим, який Росія незаконно захопила десять років тому, і прилеглі російські чорноморські порти вже давно є головною мішенню для українських військових, пише The New York Times.