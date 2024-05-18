У суботу, 18 травня, у Києві біля Газону Національної Пам’яті на Майдані Незалежності відбувся молебень у пам'ять про жертв геноциду кримськотатарського народу у 1944 році.

Про це повідомляє “Суспільне Крим”.

Всі, хто зібралися, вшанували пам’ять загиблих військових у російсько-українській війні та депортованих кримських татар.

У заході взяли участь українські військові, які також прийшли вшанувати пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу і за звільнення українського Криму від російських окупантів.

“Поки є я, поки є така молодь, яка вшановує таким чином, ми зможемо здобути ту справедливість, за яку бореться кримськотатарський народ 80 років. Я теж є жертва сталінського режиму, бо якби не депортація, я б народився в Криму, як і батьки. У нас це відняли”, — заявив колишній політв’язень Ісмаїл Рамазанов.

Нагадаємо, 18 травня в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановують пам’ять жертв геноциду кримських татар, який стався 80 років тому під час масової депортації.

За офіційними даними, відомими як числа Лаврентія Берії, було депортовано 183 144 особи. За татарськими джерелами ця цифра перевищує 400 тис., з яких протягом півтора року померло близько 46% депортованих. У цій каральній операції брали участь 32 тис. співробітників НКВС.