Про це повідомляє поліція Києва на сторінці у Facebook.
Інформація про ДТП надійшла до поліції Києва сьогодні вранці, 14 квітня. На місце оперативний черговий скерував лікарів, слідчо-оперативну групу з розслідування ДТП та екіпажі патрульної поліції.
Попередньо встановлено, що на 17-му кілометрі Брест-Литовського шосе сталося зіткнення шести автомобілів, в яких, за попередніми даними, травмувались пʼятеро людей.
Поліцейські та медики продовжують працювати на місці події, механізм ДТП та всі обставини встановлюються.
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