У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю шести автомобілів на Брест-Литовському шосе постраждали пʼятеро людей.

Про це повідомляє поліція Києва на сторінці у Facebook.

Інформація про ДТП надійшла до поліції Києва сьогодні вранці, 14 квітня. На місце оперативний черговий скерував лікарів, слідчо-оперативну групу з розслідування ДТП та екіпажі патрульної поліції.

Попередньо встановлено, що на 17-му кілометрі Брест-Литовського шосе сталося зіткнення шести автомобілів, в яких, за попередніми даними, травмувались пʼятеро людей.

Поліцейські та медики продовжують працювати на місці події, механізм ДТП та всі обставини встановлюються.