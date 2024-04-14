Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 14 квітня 2024 року близько 8:00 окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку. Водій транспортного засобу загинув.
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