14 квітня окупанти на території Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку. Водій транспортного засобу загинув.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 14 квітня 2024 року близько 8:00 окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку. Водій транспортного засобу загинув.