Про це повідомляє ORF.

У пресрелізі міністерства енергетики йдеться, що ці гроші будуть використані для відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була серйозно пошкоджена після більш ніж двох років широкомасштабної війни.

Гроші, які надходять з бюджету профільного міністерства, мають бути використані на закупівлю терміново необхідних запчастин, генераторів та ремонт ліній електропередач.

Міністерка енергетики Леонор Гевесслер заявила, що як нейтральна країна, Австрія “також зобов’язана стояти на боці людяності в цій війні”.

Посол України в Австрії Василь Химинець подякував Відню за “потужний сигнал солідарності”.