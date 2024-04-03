Про це повідомила пресслужба МЗС Австрії.
Там заявили про безпрецедентний рівень глобальних гуманітарних криз і наголосили на бажанні Австрії допомогти “швидко й небюрократично”.
“Наша безпека в Європі також значною мірою залежить від безпеки та стабільності наших сусідів. Тому необхідно зробити все можливе, щоби запобігти нелегальній міграції.
Таким чином, місцева допомога в кризових регіонах допомагає двома способами: з одного боку, це важливо для покращення місцевого життя та полегшення людських страждань, а з іншого боку, це допомагає стримувати нелегальну міграцію до Австрії та Європи“, – сказав канцлер Карл Негаммер.
Виділені кошти будуть розподілені таким чином: 9,5 млн євро – на проєкти в країнах Африки на південь від Сахари (Ефіопія, Буркіна-Фасо, Мозамбік, Уганда); 8 млн євро – на проєкти на Близькому Сході (Йорданія, Ліван та Сирія), 2 млн євро – на проєкти в Афганістані та сусідніх країнах і 2 млн євро – на проєкти в Україні.
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