Про це повідомила пресслужба МЗС Австрії.

Там заявили про безпрецедентний рівень глобальних гуманітарних криз і наголосили на бажанні Австрії допомогти “швидко й небюрократично”.

“Наша безпека в Європі також значною мірою залежить від безпеки та стабільності наших сусідів. Тому необхідно зробити все можливе, щоби запобігти нелегальній міграції.

Таким чином, місцева допомога в кризових регіонах допомагає двома способами: з одного боку, це важливо для покращення місцевого життя та полегшення людських страждань, а з іншого боку, це допомагає стримувати нелегальну міграцію до Австрії та Європи“, – сказав канцлер Карл Негаммер.