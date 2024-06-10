Про це він розповів у своєму Instagram.
Раніше він повідомляв, що його батька утримують у підвалі, не виплачують гроші та не дають звільнитись за станом здоровʼя чи перевестись до іншої частини.
Така ж ситуація була і з побратимами батька радіоведучого.
Проте наразі усіх бійців, що мають інвалідність та виявили бажання звільнитись з лав ЗСУ за станом здоровʼя сьогодні було звільнено.
За його словами, бійців, які мають висновок ВЛК про непридатність до служби в ДШВ протягом тижня буде направлено до інших підрозділів або ж на лікування.
Ілля Ярема зазначає, говорив у своїх відео та коментарях, що подібні ситуації зустрічаються не в усіх частинах в Україні.
“Я знаю відповідальних, відданих, чесних командирів і особовий склад. Людей честі. Я з такими в строю. Але подібні події не мають місце в армії, яка веде вирішальну боротьбу за існування країни. Ми маємо обʼєднуватись і гуртуватись ще більше, ніж будь-коли і маємо давати відсіч ворогу на полі бою та в інформаційному просторі. Слава Україні!”, — говорить Ілля Ярема, цитуючі свої попередні відео.
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