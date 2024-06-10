Про це в інтерв’ю Radio NV заявив секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко.
“У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні півроку. За останні чотири місяці. У нас у травні був найбільший (набір – ред.)”, — зазначив нардеп.
При цьому більш докладних деталей і цифр Костенко не розкрив.
Нагадаємо, у травні в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Документ зобов’язав військовозобов’язаних українців оновити свої дані в ТЦК протягом 60 днів.
- Треба робити акцент на рекрутинг, а не на мобілізацію, — військовий
- Майже 70 тисяч жінок служать в ЗСУ, – Міноборони
- ЗСУ очікують прибуття погано підготовлених новобранців, – WP