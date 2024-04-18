Відеозапис фрагментів бойової роботи бійці опублікували на своїй сторінці у Telegram.
“Кожного дня докладаємо зусиль з утилізації окупантів на Лиманському напрямку”, – йдеться у повідомленні.
Доєднатися до лав 13-ї бригади НГУ «Хартія» можна за коротким номером 3333 або на сайті khartiia.org.
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