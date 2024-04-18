Нова підбірка кадрів роботи аеророзвідки і бомберів «Хартії»: ефективне ураження техніки та особового складу противника.

Відеозапис фрагментів бойової роботи бійці опублікували на своїй сторінці у Telegram.

“Кожного дня докладаємо зусиль з утилізації окупантів на Лиманському напрямку”, – йдеться у повідомленні.

Доєднатися до лав 13-ї бригади НГУ «Хартія» можна за коротким номером 3333 або на сайті khartiia.org.